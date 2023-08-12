GT: Китай не пригласил лидеров трех стран G7 на саммит «Пояс и путь»

Лидеров ряда стран G7 не пригласили на форум в Китай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры ряда западных стран не приглашены на форум международного сотрудничества «Пояс и путь», который пройдет в Китае. Об этом пишет издание Global Times в субботу 12 августа.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент Франции Эманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джордже Мелони «не планируют» принимать участие в форуме.

GT в связи с этим пишет, что информация об «уходе» некоторых западных лидеров от участия в форуме не соответствует действительности, так как эти лидеры не были приглашены китайской стороной. Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» Китай направил лидерам развивающихся стран, подчеркивает издание, называя целью мероприятия «продвижение совместного развития».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания альтернативы инициативе «Один пояс - один путь».

Тем временем Россия и Китай провели совместные военно-морские учения недалеко от юго-западного побережья Аляски.

Ранее жители Китая признали правоту президента России Владимира Путина, заявившего в статье об отношениях РФ и КНР о том, что Запад все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование.