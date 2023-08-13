В Израиле прошла новая волна массовых акций против судебной реформы

В Израиле прошла новая волна протестов против судебной реформы. Фото: REUTERS

Очередная волна массовых акций против судебной реформы прошла в Израиле в субботу 12 августа, сообщает ТАСС.

Митинги прошли в разных городах страны, самый массовый из них состоялся в Тель-Авиве. Израильские СМИ сообщают о более чем ста тысяч участников этого митинга. Протестующие требовали отзыва реформы и скандировали антиправительственные лозунги. Акции протеста прошли также в других городах страны, всего сообщается о 150 акциях протеста в субботу 12 августа.

Напомним, протесты против судебной реформы в Израиле длятся уже несколько месяцев. Так, в марте 2023 года на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других израильских городов вышли более 600 тысяч человек.

В апреле акции также проходили по всей стране, несмотря на заявления властей о приостановке утверждения проекта как минимум до лета.

В июле Израиль охватила новая волна протестов после резонансной отставки полицейского, уволенного за излишнюю благосклонность к протестующим.

Сообщалось, что полиция Иерусалима применяет газ «Скунс» против протестующих против судебной реформы.