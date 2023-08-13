Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске

В Архангельске ликвидировали пожар в трюме грузового корабля. Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на судне «Терский берег» в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Российской Федерации.

«Возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж пришвартованного сухогруза эвакуировался самостоятельно до прибытия огнеборцев», - сказано в Telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составляла 300 квадратных метров, на его ликвидации работали 45 сотрудников и 12 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло в субботу, 12 августа в 14.30 в трюме грузового судна «Терский берег», который стоит у причала в Архангельске.

Сообщалось, что опасные грузы на судне отсутствуют, но пожару был присвоен повышенный ранг №2.

Тем временем в результате лесных пожаров древняя столица Гавайского королевства, город Лахайна, за считанные минуты полностью выгорела дотла, погибли 67 человек.