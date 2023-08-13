Два человека погибли в загоревшемся автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли в загоревшемся авто в Москве. Фото: скриншот видео.

Два человека погибли в Москве в аварии на Кутузовском проспекте в ночь на воскресенье, 13 августа. Об этом сообщили KP.RU в МВД Москвы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 00.26. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в осветительную опору. Автомобиль загорелся, водитель и пассажир погибли.

Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено, сообщили в Дептрансе Москвы.

Машина загорелась после того, как врезалась в опору освещения. Фото: Дептранс Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве на Рязанском проспекте в субботу, 12 августа, произошла авария: водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Тем временем российская певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП в подмосковном Подольске, впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками.