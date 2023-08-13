Опубликовано видео с места аварии в Москве, где в авто сгорели два человека

В Москве сгорел автомобиль, погибли два человека. Фото: скриншот из видео.

В сети появилось видео с места аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где в загоревшемся автомобиле погибли двое.

На видео полыхающий легковой автомобиль, частично находящийся на тротуаре. Мужской голос спрашивает: «Огнетушители есть?».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в 00.26 в ночь на воскресенье 13 августа. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в осветительную опору. Автомобиль загорелся, водитель и пассажир погибли.

Ранее сообщалось, что в Москве на Рязанском проспекте в субботу, 12 августа, произошла авария: водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Тем временем сотрудники МЧС ликвидировали пожар на судне «Терский берег» в Архангельске. В МЧС уточнили, что площадь пожара составляла 300 квадратных метров, на его ликвидации работали 45 сотрудников и 12 единиц техники.