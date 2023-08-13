Экс-министр Милованов: ошибки в отношениях Варшавы и Киева приведут к расколу

Бывший украинский министр предостерег, что ошибки в отношениях Варшавы и Киева приведут к расколу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношениях Варшавы и Киева может наступить раскол, если политические лидеры обеих стран будут допускать ошибки. Такое развитие событий допустил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, отметив, что отношения Украины и Польши и без того являются напряженными.

«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», - сказал экс-министр в материале для издания Washingon Post.

Ранее аналитик Ваджра предрек исчезновение Украины как государства, допустив, что Польша готовится захватить часть Западной Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также ранее заявил о намерениях Польши оккупировать Украину.

Тем временем политолог Артем Косоруков заявил, что Североатлантический альянс не станет заступаться за Польшу, если республика открыто вступит в украинский конфликт. По его словам, в таком случае НАТО расколется.