Welt: Шольц вредит и Берлину, и Киеву, сомневаясь в поставке Украине ракет Taurus

Шольца обвинили в нерешительности в вопросе поставки ракет Украине. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц наносит вред не только Киеву, но и Берлину, когда сомневается в необходимости поставок ракет Taurus Украине. Такое мнение высказал обозреватель издания Welt Тор Барфус.

«В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе. Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал «волк», он слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания», - пишет Барфус.

Напомним, власти Германии вскоре могут заявить о передаче Киеву авиационных крылатых ракет Taurus. Командование военно-воздушных сил ФРГ уже выступило с одобрением. Если такое произойдет, то как это может повлиять на ход специальной военной операции? Ответы на этот и другие вопросы здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Германия до конца 2023 года поставит ВСУ разведывательный беспилотник нового поколения LUNA NG. Киев получит беспилотники от германского оборонного концерна Rheinmetall.

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