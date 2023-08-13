Глава Брестской области Шулейко: ситуация на границе с Польшей жестко натянутая

В Белоруссии назвали "жестко натянутой" ситуацию на границе с Польшей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На границе Польши и Белоруссии сложилась «жестко натянутая» ситуация. Так оценил обстановку глава Брестской области Белоруссии Юрий Шулейко.

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси четко видна», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Беларусь 1», отметив, что напряжение нагнетается искусственно со стороны Польши. При этом Шулейко подчеркнул, что не видит признаков намерений Польши в ближайшее время напасть на Белоруссию.

В то же время глава Гродненской области Белоруссии Владимир Караник назвал ситуацию на границе с Польшей контролируемой и отметил, что провокации осуществляются в информационном поле.

Зачем поляки устраивают «танцы с конями» на границе с белорусами, читайте здесь на KP.RU.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсетях, что возмущен переброской Польшей 10 тысяч солдат к границе Беларуси и назвал этот шаг безумием. Политик считает, что действия Польши могут спровоцировать начало III мировой войны.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру наладить контакт с Польшей.