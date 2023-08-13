Барбашов: 19 жителей Снигиревского района арестованы за пророссийские взгляды

Барбашов рассказал, что украинские власти проводят облавы в Снигиревском районе. Фото: REUTERS

Власти Киева арестовали 19 жителей Снигиревского района за пророссийские взгляды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу района Юрия Барбашова. Сообщается, что

Власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области, уже арестованы 19 жителей, сообщил ТАСС глава района Юрий Барбашов, уточнив, что людей арестовывают по доносам.

«По нашей информации, в Снигиревском районе прошла облава, были задержаны 19 человек», - сказал он.

Глава района предположил, что киевские власти предполагают сделать Снигиревку логистическим хабом в планирующихся военных действиях в районе Днепра.

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