Вильфанд: бархатный сезон на Черном море продлится до 10 октября

Синоптик Вильфанд прогнозирует продолжительный бархатных сезон на черноморских курортах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на черноморских курортах в 2023 году будет длиться как минимум до 10 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, это происходит потому, что море хорошо прогрето. Так, в Анапе температура моря составляет 25 градусов со знаком плюс, в Сочи - +27, а в Геленджике и Туапсе – 28 градусов тепла.

Специалист не исключил, что купальный сезон продлится на курортах Черного моря и после 11 октября.

Ранее синоптики дали прогноз, что в сентябре 2023 года в Крыму ожидается до +30 градусов.

Тем временем оперативная группа центрального аппарата МЧС России отправилась в Приморье для координации работы по ликвидации последствий наводнений, которые принес тайфун KHANUN.

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