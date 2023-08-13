Что произошло в ночь на 13 августа

Российские военные разгромили два опорных пункта ВСУ и уничтожили взвод пехоты. Фото: Александр КОЦ

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