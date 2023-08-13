МВД Забайкалья: третий подозреваемый в избиении участника СВО сам сдался полиции

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третий подозреваемый в избиении участника специальной военной операции (СВО) в селе Нерчинский Завод сам пришел в отделение полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Забайкалья.

Третьим участником конфликта оказался 43-летний мужчина. Его задержали в отделении полиции и готовят к передаче следственным органам.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что на протяжении недели беспрерывно искали третьего подозреваемого, прочесывая лесные массивы, проверяя дома и строения в близлежащих селах по Нерчинско-Заводскому району.

Напомним, первый обвиняемый в избиении участника СВО был арестован судом на два месяца 8 августа. Им оказался 27-летний мужчина. Второй подозреваемый был заключен под стражу днем позже, 9 августа.

Как ранее писал KP.RU, 6 августа стало известно об избиении инвалида в Забайкальском крае, который ранее принимал участие в спецоперации на Украине. Сообщалось, что компания местных жителей набросилась на двух боевых товарищей.