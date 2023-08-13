ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили раненых товарищей на месте обстрела после провальной попытки захватить позиции российских военных у поселка Первомайское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил разведчик с позывным Ганс.

По словам Ганса, на текущей неделе ВСУ в составе групп из 10-12 человек предприняли попытки атаки передовых позиций поселка Первомайское на Авдеевском направлении.

"Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации", - рассказал разведчик.

Ганс также добавил, что российский взвод БПЛА точным выстрелом уничтожил дом, в котором прятались остатки бойцов ВСУ. Эвакуационная машина Украины прибыла на место, но в итоге быстро развернулась и уехала обратно, оставив раненых солдат на месте обстрела.

Отметим, что ВСУ не первый раз бросают своих раненых товарищей на поле боя. Президент России Владимир Путин сообщал, что это произошло в том числе в конце июля во время боев на участке Запорожского направления.