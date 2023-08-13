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НовостиЭкономика13 августа 2023 5:29

"Новый нефтяной джекпот". Во Франции рассказали, как Россия вновь одержала победу над G7

Асселино: Россия выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от стран G7
Дарья ЧИПУРНАЯ
Россия выиграла нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7, сообщили во Франции

Россия выиграла нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7, сообщили во Франции

Фото: REUTERS

Россия сорвала новый нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен, установленный странами G7. Такое мнение выразил лидер партии Франции "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино на просторах соцсети X.

Речь идет о нефти марки Urals, которая в прошлом месяце торговалась выше потолка цен от стран "большой семерки".

"У России новый нефтяной джекпот", - констатировал Асселино, приведя данные Международного энергетического агентства. Так, в течение июля нефть Urals продавалась по средней цене в 64,41 доллар за баррель. Потолок G7 при этом составлял 60 долларов.

В отчетах Минфина сказано, что средняя цена на нефть Urals в июле (64,37 доллара за баррель) была на 16,4 процента выше, чем в июне (55,28).

Асселино также отметил, что Россия побила восьмимесячный рекорд по продаже нефти. По мнению француза, это связано с падением добычи в Саудовской Аравии.

Ранее KP.RU писал, что Россия приняла решение продлить сокращение экспорта нефти в сентябре текущего года.