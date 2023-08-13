"Новый нефтяной джекпот". Во Франции рассказали, как Россия вновь одержала победу над G7

Россия выиграла нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7, сообщили во Франции Фото: REUTERS

Россия сорвала новый нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен, установленный странами G7. Такое мнение выразил лидер партии Франции "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино на просторах соцсети X.

Речь идет о нефти марки Urals, которая в прошлом месяце торговалась выше потолка цен от стран "большой семерки".

"У России новый нефтяной джекпот", - констатировал Асселино, приведя данные Международного энергетического агентства. Так, в течение июля нефть Urals продавалась по средней цене в 64,41 доллар за баррель. Потолок G7 при этом составлял 60 долларов.

В отчетах Минфина сказано, что средняя цена на нефть Urals в июле (64,37 доллара за баррель) была на 16,4 процента выше, чем в июне (55,28).

Асселино также отметил, что Россия побила восьмимесячный рекорд по продаже нефти. По мнению француза, это связано с падением добычи в Саудовской Аравии.

Ранее KP.RU писал, что Россия приняла решение продлить сокращение экспорта нефти в сентябре текущего года.