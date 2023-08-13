Стоимость "котлеток с пюрешкой" достигла максимума с июня 2022 года

"Котлетка с пюрешкой" бьет по карману летом 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя стоимость обеда, который состоит из картофельного пюре и мясных котлет, достигла максимального значения в России с июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Росстата.

В июле обед из "котлетки пюрешки" можно было приобрести за 254,54 рубля. В июне такой обед обошелся бы в 254,31 рубля, а в начале 2023 года - в 247,01 рубля.

Отмечается, что для приготовления двух порций котлет с пюре необходимо 400 граммов фарша, одно куриное яйцо, одна луковица, четыре картофелины, 25 мл растительного масла, 50 гр сливочного, а также свежая зелень и соль.

Так, за месяц в цене выросли следующие ингредиенты: яйца стали дороже на 12 копеек, на 0,084 рубля подорожал и картофель. Остальные продукты из рецепта стали чуть дешевле. К примеру, один килограмм репчатого лука стал дешевле на 1,1 рубля.

Ранее сайт KP.RU объяснил рост цен на мясную продукцию в России, сравнив стоимость курицы, говядины, баранины и свинины с показателями июля 2022 года.