УПЦ: Вандал повредил икону Спасителя в Киево-Печерской лавре Фото: REUTERS

В Киево-Печерской лавре вандал повредил икону Спасителя, дважды ударив ее камнем во время литургии. Об этом рассказали в Telegram-канале Украинской православной церкви.

— Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что остановить вандала от дальнейших действий смогли верующие, а позже его задержала полиция. Следственно-оперативную группу сразу же вызвали на место происшествия.

Напомним, что ранее Министерство культуры Украины разорвало договор аренды с монахами Киево-Печерской лавры. Его расторгли в одностороннем порядке с 29 марта 2023 года и была создана комиссия, которая должна следить за приемкой-передачей имущества государственного учреждения. В период работы комиссии, монахар разрешалось вывозить оттуда только личные вещи.