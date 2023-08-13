Путин поздравил строителей России с профессиональным праздником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 13 августа, поздравил российских строителей с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что в российской строительной отрасли всегда трудились только квалифицированные и преданные делу специалисты.

"Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль… по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", - говорится в телеграмме президента России.

Глава государства также особо подчеркнул самоотверженную работу строителей, которая направлена на восстановление ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в KP.RU показали, как строители помогают восстановить Луганск после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио главы ДНР Денис Пушилин также высказался о результатах работы строителей в Донбассе.

Напомним, в России День строителя отмечается каждый год во второе воскресенье августа. В текущем году этот праздник пришелся на 13 августа.