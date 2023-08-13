Times: НАТО ожидала чудес от наступления украинской армии Фото: REUTERS

НАТО надеялась на чудо в наступлении Вооруженных сил Украины, которое Киев обещал Альянсу. Об этом рассказал американский офицер, который участвовал в подготовке украинских подразделений в беседе с британским изданием Times.

— НАТО ожидала чудес, а украинцы их обещали, но вы не можете вести боевые действия на основе оптимизма, — рассказал офицер.

Также в публикации подчеркнули, что после провалов наступления ВСУ, Киев и его союзники начали обмениваться взаимными обвинениями. Один из украинских чиновников упрекнул Альянс в безвольности, поскольку по его мнению, он не реагирует на действия России должным образом.

Автор статьи предположил, что настало время размышлять над долгосрочными планами конфликта, которые позволят создать условия для рассмотрения мирного урегулирования.

Ранее стало известно, что Украина обвинила инструкторов НАТО в провале наступления. После множества неудач, руководство украинской армии приняло решение «действовать по-своему», игнорируя западных советников.