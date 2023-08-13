Daily Mail: приют отказался отправлять кота в парламент Британии из-за крыс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр по спасению животных в ответ на просьбу парламента Британии отказался отправить в здание палаты кота, поскольку его жизни угрожают ядовитые ловушки для крыс. Об этом рассказали в газете Daily Mail.

— Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов, — заявили представители приюта.

В публикации отмечается, что использовать такие ловушки в парламенте решили из-за огромного количества мышей и крыс в здании. При этом отказавший парламентариям приют Battersea Dogs and Cats Home ранее поселил кота Ларри на Даунинг-стрит, который теперь стал главным мышеловом премьер-министра.

Ранее KP.RU рассказывал, что в феврале 2023 года во Франции на улицы городов вылезло огромное количество крыс. По данным некоторых экспертов, численность крыс в Лионе превышало количество людей. На фоне этого спрос на крысоловов подскочил на 35 процентов.