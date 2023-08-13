Выброшенный в окно вентилятор едва не убил девушку в Воронеже Фото: стоп-кадр из видео

Выброшенный хулиганами вентилятор едва не убил девушку в Воронеже. Она спокойно шла около дома и буквально в миллиметрах от ее головы пролетел предмет внушительных размеров. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.

Сама же 36-летняя девушка не получила никаких повреждений, а старый вентилятор упал и разбился на тротуарной плитке. Правоохранительные органы сейчас выясняют личность хулигана.

Ранее KP.RU рассказывал, что девушка в Новосибирске выпала из окна и убила случайного прохожего. Сама девушка после падения из окна погибла сразу, а 17-летнего юношу доставили в медицинское учреждение, где несмотря на оказание ему помощи, спасти его не удалось. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия для установления всех причин и обстоятельств.