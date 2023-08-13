США испугались растущего влияния России на Ближнем Востоке

Сближение России и Ливана уменьшит влияние США на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сближение России и Ливана может в скором времени снизить влияние Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek.

"Пока администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке", - пишет О’Коннор. По его мнению, благодаря сближению с Ливаном Москва откроет для себя новый порт и коммерческие рынки в Средиземноморье.

Кроме того, РФ улучшает взаимодействие с ливанской молодежью в сфере образования, культуры и спорта, финансируя различные инициативы. Не остается без внимания и энергетический сектор Ливана, куда российские компании могут получить более широкий доступ, в том числе к природным ресурсам региона.

Также О’Коннор отметил, что кандидат в президенты Ливана и лидер христианской партии "Аль-Марада" Сулейман Франжье остается надежным партнером России.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ливане появились билборды с изображением президента России Владимира Путина с Кораном в руках. Надписи к билбордам гласят: "Страж и защитник религий".