ВМФ России остановил сухогруз в Черном море, следовавший в украинский порт Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российский патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал», — уточнили в ведомстве.

Был открыт предупредительный огонь для принудительной остановки судна. Для досмотра судна с борта российского корабля поднимали вертолет Ка-29 с группой военнослужащих. После радиопереговоров судно начало остановку и группа провела досмотровые работы. После их завершения судно продолжило движение в украинский порт.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обладает военными возможностями для предотвращения любых угроз в акватории Черного моря. Он добавил, что эскалационный путь Запада не строится на здравом смысле.