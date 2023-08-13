«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патроны натовского калибра Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерн «Калашников» впервые показал новый автомат АК-19 в короткоствольном исполнении на площадке форума «Армия-2023». Информацию об этом передает ТАСС.

Новая модель разработана на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Она будет использовать патроны натовского калибра 5,56 мм, а отличается от предыдущих поколений новое оружие отличается более продуманной эргономикой, а также повышенной кучностью и точностью стрельбы. Помимо этого автомат наиболее адаптирован к всесуточному применению.

Автомат АК-19 — экспортная модель, которая разработана под патроны НАТО, которые широко распространены в мире. При этом АК-12 — основной образец оружия для различных подразделений Вооруженных сил РФ, которые должны заменить АК-74 и АК-74М.

Ранее стало известно, что «Калашников» начал поставки «Накидок», которые способны полностью скрывать российские танки от тепловизоров. «Накидка» удерживает тепло внутри, что делает танк в «глазах» дронов противника обычным ландшафтом. Это решение позволит не тратить много времени на маскировку военной техники.