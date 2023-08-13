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НовостиВ мире13 августа 2023 10:58

ЕС не указ: Президент Сербии Вучич отказался подписывать законы в поддержку ЛГБТ

Вучич заявил, что не подпишет законов об однополых браках вопреки желаниям ЕС
Дарья ЧИПУРНАЯ
Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в поддержку ЛГБТ

Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в поддержку ЛГБТ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич не собирается подписывать какие-либо законы об однополых браках. Об этом глава республики заявил в эфире TV Pink.

"В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского", - сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия выступает за традиционные ценности.

Вучич также сообщил, что представители Евросоюза нападают на Сербию из-за решений в поддержку традиционных ценностей.

"Супер, нападайте на меня, а не обвиняйте Ану Брнабич (премьер-министр Сербии - Прим.Ред.), которая выступает за это", - добавил глава республики, отметив, что это он запретил Брнабич продвигать соответствующие законы.

Ранее KP.RU писал, что в апреле Роскомнадзор утвердил критерии оценки интернет-пропаганды ЛГБТ и смены пола в связи с законом о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России.