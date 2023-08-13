Посол Украины Маркарова заявила, что в Киеве сомневаются в вечной поддержке США Фото: REUTERS

В Киеве сомневаются, что поддержка со стороны Вашингтона будет вечной. Такое заявление сделала посол Украины в Соединенных Штатах, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post.

— Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка, это навсегда, — поделилась Маркарова.

Помимо этого она подчеркнула, что обеспечение регулярной помощи Украине — «постоянная работа» для всех партнеров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 13 миллиардов долларов на дополнительную помощь Украине. Эти средства планируются исключительно для оказания военной поддержки Киева.

При этом республиканцы разозлились после этой просьбы Байдена, поскольку они не понимают куда уходит финансирование. Конгрессмены стали требовать больше прозрачности и подробностей того, на что выделяется дополнительная помощь Украине.