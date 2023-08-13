Рогов: ВСУ с потерями закрепились в северной части села Урожайное в ДНР

Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось закрепиться в северной части села Урожайное на Времевском выступе на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

"Русские солдаты продолжают удерживать позиции в южной части данного населенного пункта", - заявил Рогов, добавив, что тяжелые бои сверхвысокой интенсивности продолжаются.

По словам Рогова, спустя две недели кровопролитных боевых столкновений ВСУ продвинулись на 200 метров и закрепились на севере Урожайного. Ситуация тяжелая и тревожная, отметил он.

"Враг совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ", - заключил председатель движения "Мы вместе с Россией".

Ранее KP.RU рассказал, что ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных убитыми и ранеными на Донецком направлении. Кроме того, российские войска отразили 13 атак противника и поразили пункт управления беспилотниками.