Лада Дэнс после аварии обратилась к адвокату Жорину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 августа Лада Дэнс попала в аварию. Певица до сих пор находится в больнице. Врачи оказывают ей помощь. Сама артистка всего раз выходила на связь с поклонниками, но каждый день о ней появляются новости. Часто не самые лицеприятные, а порой и откровенные спекуляции на имени звезды.

Чтобы такого не было, ее команда обратилась к известному адвокату Сергею Жорину. Он согласился помочь.

- Действительно очень много противоречивой информации, которая не соответствует действительности, и в ряде случаев несет порочащий характер, - говорит Пятому каналу Сергей Жорин.

Не исключено, что в будущем могут появиться иски о защите чести и достоинства. Теперь вопросом занимается адвокат.

Что касается певицы, то она остается в больнице. Недавно она перенесла вторую операцию.

- Это будет история не одного дня и не одной недели, но она готова к этой реабилитации, - сказал ее директор Сергей Пудовкин «Известиям».

К тому же юристы требуют компенсацию с транспортной компании, которая везла артистку из аэропорта.

- Будет иск. Предварительная сумма -12 миллионов рублей, - сказал Пудовкин "Газете.Ru".