Температурный взрыв произойдет в Центральной России в середине августа

Температурный взрыв произойдет Центральной России в середине августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец предрек температурный взрыв в середине третьего месяца лета. Среднемесячная температура превышена на 3,6 градуса. Порадует жителей Центральной России и грядущая неделя.

По словам эксперта, начнется неделя с неустойчивой погоды. В понедельник возможны скоротечные дожди, воздух при этом прогреется в рамках климатической нормы +19…+24. Со вторника благодаря антициклону погода станет еще более жаркой - до +22…+27. Данная тенденция продолжится и в среду, потепление ожидается на один градус, что характерно для июльской нормы.

Пик жары ожидается к концу рабочей недели. В четверг воздух прогреется до до +25…+30, а в пятницу - до +27…+32. В выходные жара отступит, но ненамного - до +23…+28, ночами +11…+16, осадки маловероятны. Кроме того, синоптик предрек и продолжение купального сезона. Температура воды в Центральной России варьируется от +19 до +22.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, от каких продуктов стоит отказаться в жару. Первым делом врач назвал мясо и соленые продукты, что особенно касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках.