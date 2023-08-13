Вдова актера Александра Абдулова отметила его 70-летие в кругу близких Фото: из соцсетей

Вдова актера Александра Абдулова Юлия отметила 70-летие покойного мужа в кругу близких и друзей. Поскольку она завела личный блог совсем недавно, о гостях мероприятия стало известно только сейчас.

На опубликованных кадрах майского мероприятия можно увидеть, что даже после смерти актера у него осталось немало близких друзей. Среди гостей были актеры Александр Збруев, Леонид Ярмольник и Ирина Розанова. Помимо этого на мероприятии присутствовала известная российская певица Лариса Долина и множество других людей.

— Что бы я хотела пожелать своей дочке? Настоящих друзей. Таких, как у ее папы. Это и есть ответ на вопрос, как мы жили все эти годы. Сашины друзья всегда были с нами, каждый помогал, никто не забыл, — написала вдова под публикацией.

Она также подчеркнула, что гости в ресторане провели время за тем, как рассказывали разные истории о жизни Александра Абдулова. Юлия же не скрывает, что коллеги покойного мужа продолжают помогать и заботиться о ней с дочкой.

Напомним, что актер Александр Абдулов умер 3 января 2008 года после продолжительной борьбы с раком легких. Болезнь обнаружили уже на четвертой стадии и несмотря на лечение в лучших клиниках, врачам не удалось поставить его на ноги.