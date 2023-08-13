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НовостиОбщество13 августа 2023 13:28

Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королевой

Он отметил ее огромный вклад в российскую медицину
Роман ПОЛОСИКОВ
Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королевой

Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королевой

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким и родным Натальи Королевой в связи с ее кончиной. Соответствующую телеграмму опубликовали в Telegram-канале Правительства Москвы.

— Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, ученым и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии - сохранению здоровья людей, — подчеркнул Мишустин.

Он также отметил, что она всегда старалась помогать пациентами и провела немало уникальных операций. Мишустин добавил, что Королева имела богатый опыт, которым охотно делилась со студентами Московской медицинской академии имени Ивана Сеченова. Ее научные труды и изобретения до сих пор применяются на практике и спасают жизни людей.

Напомним, что Наталья Королева умерла 12 августа 2023 года в возрасте 88 лет. Она была дочерью легендарного советского конструктора Сергея Королева, который считается основоположником отечественной пилотируемой космонавтики.