Донецкие мастера разработали уникальные переходники для автоматов и гранатометов Фото: REUTERS

Донецкие мастера придумали специальные переходники, которые позволят запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных автоматов. Им удалось даже запустить кустарное производство. Об этом рассказали РИА Новости со слов главы артели «Сепар» Виктора Мережицкого.

— Выстрелы от ручного гранатомета РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях, — подчеркнул Межерицкий.

Он отметил, что мастерам удалось дать им вторую жизнь путем прикручивания к ним мин 82-го калибра. За счет этого их можно выстреливать из гранатометов. Несмотря на то, что гранатомет способен выстреливать мины только на 500-600 метров, это позволяет не тащить с собой более массивное оружие. Новое изобретение позволит российским разведчикам вести прицельный огонь минами по укрепрайонам противника.

Ранее стало известно, российский военнослужащий изобрел гранату для беспилотников, себестоимость которой составляет сто рублей. Ее корпус полностью напечатан на 3D-принтере.