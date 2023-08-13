Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей Фото: REUTERS

После временного перекрытия, движение для автотранспорта по Крымскому мосту вновь открыто. Об этом стало известно из Telegram-канала об оперативной информации по мосту. На восстановление движения потребовалось менее 20 минут.

Напомним, что в 16:37 движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрывали. Тех водителей, кто находился на самом мосту и тех, кто был в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности. Других подробностей не сообщалось.

Ранее в Министерстве обороны рассказали об отражении ракетного удара по Крымскому мосту 12 августа 2023 года. Киев предпринял попытку очередного террористического удара с помощью управляемой ракеты С-200, переделанной в ударный вариант.