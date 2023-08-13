Туристам в Анапе напомнили об осторожности при приближении дельфинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После появления кадров с близко проплывающими к берегам Анапы дельфинами, туристам напомнили об осторожности при их приближении. Об этом рассказали РИА Новости со слов местной мэрии.

— Такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее, туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко, — рассказали в мэрии ссылаясь на ученых.

Прежде всего опасность обусловлена тем, что в момент игр дельфинов, из-за крупных габаритов они могут задеть человека и нанести травмы. Это же может произойти во время их охоты на рыбу, ради которой они и приплывают на мелководье.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Крыму разыскивают дельфина-попрошайку по кличке Артур, которому нужна помощь. Исследователи заявили, что он издает нездоровые звуки дыхания, которые сопровождались хрипами. Людям рассказали о его особых приметах и попросили при обнаружении его передать информацию в Центр реабилитации дельфинов.