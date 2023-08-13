Умерла Лизета Николау, греческая певица

Греческая актриса Лизета Николау Фото: Кадр видео

Умерла греческая певица Лизета Николау. Она скончалась через несколько дней после неудачного падения в магазине. Об этом пишет издание TA NEA.

По данным СМИ, женщина поскользнулась и упала с лестницы кафетерия. В момент падения она ударилась головой. Ее в тяжелом состоянии доставили в частную клинику в Пирей, где ей диагностировали гематому головного мозга. Спустя несколько дней она скончалась, несмотря на помощь медиков.

Лизета Николау родилась в 1951 году в Кальмаре. В 1970 она вышла на сцену в качестве певицы, через три года Николау выпустила первый альбом, а с 1984 года она дебютировала в кино.

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