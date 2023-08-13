В Белгороде из-за взрыва поврежден фасад многоэтажки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве, из-за которого поврежден фасад многоэтажки.

По его словам, ЧП произошло на улице Есенина, после взрыва упали плитки вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. В результате ЧП никто не пострадал.

"Пообщался с жителями поврежденных квартир, они сообщили, что выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Оказались повреждены и порядка 15 машин", - сообщил Гладков.

Также губернатор добавил, что по предварительной версии повреждения были получены из-за атаки беспилотников.

Между тем, глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Волфино Глушковского района Курской области, три человека ранены.