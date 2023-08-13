Политолог Школьников: бывшие союзники Запада бунтуют против него Фото: Александр КОЦ

Политолог Андрей Школьников считает, что многие станы мира постепенно начинают вести агрессивную политику по отношению к Западу. Пока это выражает не в открытом протесте, а в отношении к представителям недружественных государств. На контрасте с Россией это выглядит особенно заметно.

Например, на саммите G20 главу МИД Лаврова встретил кортеж, а главу МИД Германии Бербок - таксист с табличкой.

На переговорах в Анкаре глава дипмиссии ЕС был отчитан Эрдоганом за то, что сравнил Европу с цветущим садом, а весь остальной мир - с джунглями. А с Боррелем президент Турции вовсе отказался общаться.

-У него нет ни квалификации, ни способности принимать такие решения, - заявил Эрдоган.

По касательной досталось и главе МИД Германии Анналене Бербок, а также главе Европейского совета Шарлю Мишелю. На переговорах им даже кресла отдельного не дали. Пришлось сидеть сбоку на диванчике.

В Африке Борелля снова постигла неудач. После его возмущения, что на антиколониальных демонстрациях несут портреты Путина, посол Кении посоветовал ему не совать нос в чужие дела.

Все это, по мнению Школьникова, указывает на то, что Запад теряет свой авторитет.

- Причины - общая изменившаяся ситуация и утрата авторитета. "Пахан", коим является коллективный Запад, показал в ходе СВО, что не в состоянии поставить на место ослушников, - сказал политолог Царьграду.

Он отметил, что все, кто раньше прислушивался к западному авторитету, теперь «бунтуют, проверяя "границы допустимого".

Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для завершения украинского конфликта необходимы дипломатические усилия. Переговоры по этой теме должны быть международными, сообщает телеканал "360".