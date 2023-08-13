Из-за теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране погибли минимум 4 человека

В мавзолее Шах-Черах произошел теракт. Фото: Кадр видео

В иранской провинции Фарс в мавзолее Шах-Черах произошел теракт. Мавзолей находится на юго-западе исламской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате нападения террористов погибли минимум четыре человека. Двое из них являются служителями мавзолея. Двое боевиков пытались пробраться на территорию мечети, правоохранителям удалось задержать одного из них. Второй террорист открыл огонь по людям у входа в мавзолей.. Сейчас территория вокруг оцеплена и контролируется силами правопорядка.

Боевики встретили отпор со стороны правоохранителей. В результате стрельбы два человека получили ранение, сейчас они находятся в критическом состоянии.

9 августа еще один теракт удалось предотвратить. Федеральная служба безопасности задержала завербованного спецслужбами Украины диверсанта, который подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму.