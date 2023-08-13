Наталью Королеву похоронят 15 августа. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Дочь известного советского конструктора Сергея Королева, выдающийся хирург Наталья Королева умерла 12 августа в возрасте 88 лет. Информацию о смерти подтвердили ее сыновья.

Церемония прощания с ней состоится во вторник, 15 августа.

Наталья Королева была не только дочерью известного конструктора Сергея Королева, который считается основоположником отечественной пилотируемой космонавтики, но и профессором Московской медицинской академии имени Сеченова. На протяжении долгих лет она была высококвалифицированным хирургом и педагогом. Помимо этого, Наталья Королева являлась академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Научные труды и изобретения Королевой сейчас широко используются в медицине и спасают спасают человеческие жизни.

В связи со смертью Натальи Королевой премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования её родным и близким.