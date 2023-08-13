В Подмосковном Раменском ликвидирован пожар на складе с удобрениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 13 августа, в Подмосковном Раменском произошел пожар на складе с удобрениями. В МЧС объявили о полной ликвидации возгорания.

Как сообщили в службе, в 20:47 по московскому времени была объявлена полная ликвидация пожара. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, сообщение о пожаре дежурным поступило в 11.57. После этого на место прибыли пожарные машины. На тот момент площадь пожара составляла 1800 кв метров. Днем площадь возгорания увеличилась до 2700 квадратных метров.

На складе размещается производство удобрений и изделий из пластика. Предварительной причиной пожара назвали нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. По состоянию на 14:20 по московскому времени горели складские помещения и деревянные паллеты на открытой площадке, силы были сосредоточены на тушении пожара.