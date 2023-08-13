В поселке Борисовка Белгородской области из-за взрыва боеприпаса ранен мужчина

Пострадавшему оказана вся необходимая помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белгородской области в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, правоохранители рассматривают версию, что травмы мужчина мог получить из-за взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь. Бригадой скорой помощи его доставили в одну из городских больниц Белгорода.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о взрыве, из-за которого поврежден фасад многоэтажки. ЧП произошло на улице Есенина, после него упали плитки вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пострадавших в результате случившегося нет. Такие повреждения, по предварительным данным, были получены из-за атаки беспилотников.