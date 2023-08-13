Hill: наступление армии России под Харьковом стало страшным ударом для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Успешное наступление армии России в Харьковской области на фоне неудач ВСУ в Запорожье станет серьезным ударом для Украины. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.

По его мнению, на данный факт стоит обратить внимание, поскольку в случае успешного наступления российской армии событие станет важным с точки зрения отношений между киевским режимом и его покровителями. Переход территорий Харьковской области под контроль России станет проблемой для украинцев: столь крупный провал, особенно на фоне застрявшего украинского наступления в Запорожье, может сильно разочаровать союзников Украины на Западе.

Между тем, западные политики надеялись на то, что украинское наступление позволит прийти к переговорам о прекращении конфликта. Об этом написала газета Wall Street Journal.