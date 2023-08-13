Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу около Урожайного в ДНР

Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу. Фото: Александр КОЦ

Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР в воскресенье 13 августа. Речь идет о переправе через реку Мокрые Ялы недалеко от населенного пункта Урожайное, сообщили в Минобороны РФ.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», - сказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, добавив, что российские артиллеристы уничтожили также опорный пункт украинских националистов около Макаровки, наблюдательный пункт севернее Приютного и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, которая располагалась к северо-западу от Новодонецкого.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили 13 атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.

Тем временем за сутки потери ВСУ на Донецком направлении превысили отметки в 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины и два автомобиля.