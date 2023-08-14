Проект изменений в закон о нацменьшинствах на Украине не коснется русских

Проект о языковых послаблениях для нацменьшинств на Украине не коснется русских. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения к закону о нацменьшинствах на Украине не коснутся русских. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на проект изменений к закону, который внесен в украинскую Верховную раду.

Сообщается, что законодатели предложили предоставлять определенные языковые послабления нацменьшинствам в местах их компактного или традиционного проживания. В то же время русскоязычные жители Украины такими послаблениями воспользоваться не смогут.

«На русских его нормы распространяться не будут», - пишет издание.

Напомним, защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств является одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта, выдвинутых Россией.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что властям Украины следует запретить русский язык во всех высших учебных заведениях страны.

Тем временем советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил на месте памятника женщине, оплакивающей павшего воина-сына, «Родина-мать» установить памятник … чебуреку.