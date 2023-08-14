Конгрессмен Раскин: сын Байдена совершил «много незаконного»

В Конгрессе США заявили, что сын Байдена совершил "много незаконного". Фото: REUTERS

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер совершил ряд поступков, идущих в разрез с законом. Об этом заявил конгрессмен Джейми Раскин.

«Кажется и вправду очевидным, что этот парень пристрастился к наркотикам и совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей», - сказал конгрессмен в воскресенье 14 августа в эфире телеканала АВС, добавив, что расследование по делу Байдена-младшего «не идет гладко».

Раскин представляет демократическую партию, он член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США.

Ранее сообщалось, что расследованием по делу Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор. Об этом сообщил глава Министерства юстиции Соединенных Штатов Меррик Брайан Гарланд, подчеркнув, что этот статус получил прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.

Тем временем конгрессмен Стюби предлагает объявить импичмент президенту «за тяжкие преступления и проступки». Стюби отметил в документе, что Джо Байден был вовлечен в бизнес членов своей семьи, в частности, своего сына Хантера Байдена, в отношении которого ведется расследование.

Почему Байдена ждут трудности на выборах из-за расследования против его сына, читайте здесь на KP.RU.