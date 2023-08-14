Эксперт Гримм призвала жителей ФРГ готовиться к трудным временам

Эксперт Гримм предупредила граждан Германии о необходимости готовиться к трудным временам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Германии должны быть готовы к трудным временам и «реальным потерям». Об этом заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. По словам Гримм, это связано с преобразованием экономики Германии в сторону углеродной нейтральности.

«Для меня важно, чтобы политики дали людям понять, что преобразование экономики в сторону углеродной нейтральности имеет цену - в том числе и для отдельных граждан», - сказал эксперт в интервью медиагруппе Funke, добавив, что людям придется приспосабливаться к трудностям.

Гримм добавила, что ситуация с поставками газа в Европе снова может ухудшиться.

Ранее премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкционная политика против России ослабила экономическую мощь Германии, а также нанесла больший вред европейской экономике, чем российской.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Западе уже начали понимать, что антироссийские санкции загнали их самих в ловушку, а их последствия скажутся на миллионах людей. При этом эксперты отмечают, что они не оказали никакого эффекта на ход украинского конфликта.