Forbes: предназначенные Киеву танки имеют проблему с системой управления огнем

Бельгийские танки "Леопард", которые будут переданы Украине, имеют проблемы с системой управления огнем. Фото: REUTERS

Танки, которые Бельгия намерена передать Украине, имеют проблему с системой управления огнем. Речь идет о машинах Leopard 1A5BE, пишет Forbes.

Речь идет о системе бельгийской разработки SABCA, информирует обозреватель Дэвид Экс, отметив, что эти системы нуждаются в особом уходе и техподдержке.

«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE находятся в плохом состоянии», - пишет издание.

О том, как у танков Leopard нашли фатальный изъян, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что германский концерн Rheinmetall намерен начать ремонтировать танки Leopard на Украине в течение ближайших недель.

Тем временем США планируют отправить танки Abrams на Украину в сентябре. Перед тем, как танки Abrams поступят на поле боя, украинские военные должны пройти примерно 10-недельный курс подготовки.