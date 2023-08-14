Четверо погибли и шестеро ранены в аварии в Забайкалье

Четверо погибли в аварии в Забайкалье. Фото: МВД.

Четыре человека погибли в аварии в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю.

Сообщается, что столкнулись автомобили Lancer и Honda.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети», - сказано в сообщении пресс-службы.

Дети, которые были в автомобиле Honda, не были обеспечены детскими удерживающими устройствами, уточнили в ведомстве, добавив, что оба водителя были трезвыми.

Предварительно виновником аварии стал 28-летний водитель автомашины Lancer, который выехал на встречную полосу. Он не пострадал.

Ранее водитель Opel Omega спровоцировал аварию на трассе Старобельск-Луганск 10 августа. Два человека погибли, трое пострадали.

Также сообщалось, что два жителя ХМАО погибли в аварии в Свердловской области, когда их автомобиль вылетел в кювет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в 00.26 в ночь на воскресенье 13 августа в Москве. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в осветительную опору. Автомобиль загорелся, водитель и пассажир погибли.

Тем временем в Екатеринбурге водитель без сознания устроил ДТП с шестью пострадавшими.