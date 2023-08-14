«Известия»: Минпромторг не поддержал предложение указывать цены за килограмм или литр

В Минпромторге России выступили против законопроекта о "честном ценнике". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обязанность для магазинов указывать цены за один килограмм или литр приведет к подорожанию выкладки товаров и подготовки ценников. Такой аргумент выдвинули в Минпромторге России против соответствующего законопроекта, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Государственно-правовое управление президента.

Также в ведомстве отметили, что стоимость ряда товаров за килограмм или литр не нужна потребителю.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о честной цене. Суть его проста: все производители должны указывать цену за килограмм или литр, чтобы покупатели понимали, где произошло повышение цены.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что у этого явления даже есть название — даунсайзинг, или шринкфляция. Это когда цена продукта остается той же, а вес чуть-чуть, на почти незаметные 5-10 гр, уменьшается. Что позволяет производителю создавать иллюзию, что цены у него не выросли. Хотя на самом деле продукция, в расчете не на упаковку, а на грамм или килограмм, подорожала.