Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко осужден на шесть лет за мошенничество

Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко осужден на шесть лет лишения свободы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во Владивостоке суд вынес приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья и гендиректору компании «Аврора-строй» Андрею Ищенко. Напомним, Ищенко задержали 4 апреля по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Ущерб превысил 380 миллионов рублей.

Ищенко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, сообщает ТАСС, уточнив, что отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Также сообщается, что частично удовлетворены 22 иска потерпевших.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для Ищенко семь лет в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Также сообщалось, что Андрей Ищенко признал вину в двух уголовных делах – о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

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