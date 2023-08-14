Подпольщики помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области

Подпольщики в Херсонской области помогли российским военным уничтожить объекты ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные уничтожили ряд объектов ВСУ при помощи пророссийских подпольщиков из организации «Русский Херсон». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на активистов подполья.

«По переданным нами координатам был уничтожен склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика», - цитирует агентство одного из активистов.

Сообщается, что были уничтожены склад боеприпасов, несколько единиц военной техники в Херсоне и военные объекты вместе с 30 украинскими боевиками. Также подпольщики распространили прокламации.

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